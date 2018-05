Bekende Rotterdammers vragen aandacht voor klimaatverandering

Een groep Rotterdammers vraagt met een bijzonder spotje aandacht voor klimaatverandering. Onder anderen John de Wolf, John Buijsman, Jordy Dijkshoorn en Quintis Ristie spelen in 'Trailer van ROT' waarin een natuurramp wordt nagespeeld.

Het spotje van ruim een minuut speelt zich af in het Rotterdam van 2030 als de stad geëvacueerd moet worden. De havens worden geteisterd door droogte. Ook moet de stad geregeld het hoofd bieden aan extreme regenval.



De trailer is gemaakt door de organisatie Water Sensitive Rotterdam (WSR), die zo aandacht vraagt voor klimaatverandering. Ze willen Rotterdammers bewust maken van dat ze een steentje kunnen bijdragen voor een beter klimaat.



WSR is in 2015 opgericht door de gemeente Rotterdam. Zij zetten zich in voor projecten om klimaatverandering het hoofd te bieden. Zo moeten bijvoorbeeld groene daken en watertuinen ervoor zorgen dat kelders, huizen en tunnelbakken niet vol lopen als het extreem hard regent.