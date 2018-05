Deel dit artikel:











Is roddelen altijd slecht? Ontdek het in Rijnmond Nu Het proefschrift

Eerlijk zeggen: natúúrlijk heb jij je óók ooit schuldig gemaakt aan... roddelen. Over je buurvrouw met dat rare oranje haar. Over die tante die net iets teveel drinkt. Die collega die geen klap uitvoert. Het vermoeden dat die ene van de Sales het doet met die van de Planning. En daar zou je dus gelijk een negatief label plakken op het fenomeen roddelen. Maar ís roddelen alleen maar negatief? Of heeft het ook een nuttige functie?

Geschreven door Ruud de Boer

In het laatste uur van Rijnmond Nu te gast: Rinus Feddes, auteur van het proefschrift 'Onderbuikgevoel en Roddelen'. Rijnmond Nu Twitterkanaal: Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt, maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16:00 uur en 19:00 uur. Luister de uitzending terug! Klik op de 'speaker(s)'.