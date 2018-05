'Veel meer aanvallen door bijthonden'

Het probleem met bijthonden is veel groter dan gedacht. Vorig jaar waren er officieel vijftig bijtincidenten in heel Nederland. Maar dat is volgens advocate Boissevain slechts het topje van de ijsberg.

Boissevain was woensdagochtend samen met andere deskundigen in de Tweede Kamer om te praten over de aanpak van agressieve honden en hun baasjes. Het gaat dan bijvoorbeeld om pitbulls en rottweilers.

De advocate ontving in drie jaar tijd tweehonderd slachtoffers in haar praktijk, schrijft de NOS . Het ging daarbij om ouders van kinderen die waren aangevallen, maar vooral ook om eigenaren "die hun hond voor hun ogen verscheurd zagen worden" door een bijthond. Het gaat om afschuwelijke zaken met verminkte gezichten en afgerukte ledematen.

Rotterdam

Vorig jaar werd in Rotterdam een 8-jarig meisje in haar arm gebeten door een agressieve hond. Het kind raakte zwaargewond. Ook in Sliedrecht was het raak

Wethouder Eerdmans presenteerde een aantal maatregelen om herhaling te voorkomen. Zo kwam er een telefonisch meldpunt om gevaarlijke honden op te sporen.

Database

Volgens de sprekers in de Tweede Kamer moet er nu haast worden gemaakt met een landelijke database, zodat de omvang van het probleem beter in kaart wordt gebracht. Daarin moet onder meer het chipnummer van de hond en de naam van de eigenaar worden opgenomen.

Vervolgens kunnen er allerlei andere maatregelen genomen worden, zoals een muilkorfplicht en een import- en fokverbod voor bepaalde hondenrassen.