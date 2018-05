Deel dit artikel:











Vier arrestaties na neerschieten man in Rotterdam-Zuid De Strevelsweg. Foto: Jerry Lussenburg

Op de Strevelsweg in Rotterdam-Zuid is donderdagmiddag een man neergeschoten. De schietpartij was rond 17:00 uur. Er zijn vier verdachten gearresteerd.

De traumahelikopter werd opgeroepen om medische spoedhulp te verlenen. Daarna is het slachtoffer naar het ziekenhuis vervoerd. De politie doet onderzoek. Een deel van de straat is daarom afgesloten. Een half uur later kwam er een melding van een tweede schietpartij op de Lepelaarsingel, een kilometer verderop. Dat bleek vals alarm. Rond 18:00 uur zei de politiewoordvoerder dat er daar niet geschoten is. Ook een verslaggever van RTV Rijnmond zag rond die tijd geen bijzonderheden in de straat. De politie zoekt nog uit wat er op de Lepelaarsingel wel heeft plaatsgevonden en of er een relatie is met de schietpartij op de Strevelsweg.