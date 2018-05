COC Rotterdam: oppassen met datingapp

Word je lastiggevallen op homo-datingapps zoals Grindr? Rapporteer dat dan vooral. Die waarschuwing geeft COC Rotterdam.''Het gebeurt regelmatig dat mensen op datingapps nepfoto’s gebruiken of zich voordoen als iemand anders,'' vertelt Ingmar van Bloois, veiligheidscoördinator bij het COC Rotterdam. Met wie je via een online datingapp praat, is niet altijd even duidelijk.

Datingapps

Een van de apps is Grindr. Die kwam de afgelopen maanden negatief in de publiciteit. De 17-jarige Rotterdammer Orlando werd eind februari dood gevonden na een Grindr-date en twee homo’s in Dordrecht werden in de val gelokt met een Grindr-afspraak.

Via Grindr kun je binnen een paar stappen een profiel aanmaken en zien welke mannen er in de buurt zijn. Dat overigens met óf zonder foto, naam en overige details.

Op de populaire datingapp Tinder, die vooral door hetero’s wordt gebruikt, zit een ‘like-filter’: chatten tussen twee gebruikers kan pas wanneer zij hier beiden toestemming voor geven. Op Grindr is dit niet nodig en kun je het gesprek meteen beginnen.

''In principe weet je niet precies wie er aan de andere kant van het gesprek zit,'' vertelt Van Bloois. Dat brengt de nodige risico’s met zich mee. Hoewel blokkeren of rapporteren mogelijk is op Grindr, betekent dat niet dat een gebruiker volledig wordt verbannen van het platform. Een nieuw account is zo aangemaakt en e-mailverificatie is niet nodig.

Zo zou Roy B., verdachte in de zaak van Orlando Boldewijn, meerdere Grindr-gebruikers hebben lastiggevallen . Ook zou hij gebruikers hebben bedreigd en gestalkt via de app. De gebruikers bereiden nu een gezamenlijke aangifte voor tegen de verdachte.

Kwetsbaar

De Rotterdamse Hugo van der Sluijs (23) is zelf al een aantal jaar actief op online datingapps en is zich bewust van de gevaren. ''Als je door iemand wordt aangesproken op hoe je eruit ziet en hij geeft je veel complimentjes, denk ik dat dat best wat impact heeft,'' vertelt hij. Vooral jonge jongens die net uit de kast zijn, zijn in dit soort gevallen volgens hem kwetsbaar.

Zelf weet Hugo eigenlijk altijd goed met wie hij praat. Als hij afspreekt, is dat altijd op een openbare plek. ''Altijd op een terras of op een openbare ruimte waar veel mensen zijn. Eigenlijk nooit meteen bij iemand thuis.''

Rapporteren

Ook het COC Rotterdam benadrukt dat het belangrijk is om alert te blijven. Wanneer iemand je via de app lastigvalt, kan je diegene rapporteren. ''En als je afspreekt, laat het dan weten aan iemand,'' vertelt Boois. ''Stuur een foto, spreek af op een openbare plek en niet per se thuis.''

Een speciaal meldpunt voor Grindr-misstanden is niet nodig, meent Boois. Zorg ervoor dat je jezelf veilig opstelt. ''En rapporteer het altijd wanneer er iets vervelends gebeurt.''