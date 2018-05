Verkrachter Kralingse Bos 'wilde vogels bekijken'

Justitie heeft vier jaar en tbs geëist voor een verkrachting en een aanranding in het Kralingse Bos in Rotterdam. Een 48-jarige man uit Zevenbergen heeft daar in september 2016 twee vrouwen misbruikt.

De politie was die zomer al gealarmeerd over een schennispleger die met ontbloot geslachtsdeel rondliep. In september kwam daar een melding bij van een verkrachting. Twee weken later deed een vrouw aangifte van aanranding en poging tot verkrachting.

In beide gevallen had de man de vrouwen met kracht op de grond gedrukt of in het struikgewas gesleurd. Justitie: "Hij is de belichaming van de enge man in de bosjes."

Door het gegeven signalement vermoedde de recherche dat het om dezelfde man ging. Een van de vrouwen had hem vergeleken met 'Barend Servet', een tv-personage uit de jaren zeventig. Ook de (forse) omvang van zijn penis kwam overeen in de verklaringen.

Onderbroek

In oktober 2016 ging de politie met het tweede slachtoffer terug naar het Kralingse Bos. Precies op het plaats delict zat een man op een bankje, die de vrouw herkende als de aanrander. Bij zijn aanhouding bleek de man geen onderbroek aan te hebben.

DNA dat bij beide vrouwen was aangetroffen leidde tot een match met Pieter S. De man zegt zich niets meer te kunnen herinneren van het seksueel misbruik. Hij verklaarde naar het bos te zijn gegaan om vogels te bekijken.

Parkieten

Advocaat Rick Janse:"Dat is ook daadwerkelijk een hobby van hem, in het bijzonder halsbandparkieten. Die vliegen ook in het Kralingse Bos rond. Zijn verklaring is misschien lastig te geloven, maar feitelijk waar."

Pieter S. is eerder aangehouden voor schennispleging in het Bredase Mastbos. Ook daar zegt hij geen herinnering meer aan te hebben. De man is destijds veroordeeld tot een werkstraf en contact met de reclassering. Dat liep in juli 2016 af. Justitie vindt het opvallend dat kort daarna de eerste meldingen kwamen rond deze man vanuit het Kralingse Bos.

Schaamte

Volgens zijn advocaat heeft zijn 'selectieve geheugen' te maken met schaamte. "Bij mijn cliënt draait alles om zelfredzaamheid. Daar ontbreekt het aan. Na zijn echtscheiding en de emigratie van zijn ouders naar Hongarije werd hij eenzaam en hulpbehoevend. Hij zorgde niet goed meer voor zichzelf. Ik zie een verband met de delicten, al weet niemand precies hoe het zo kon lopen."

Pieter S. wil zelf ook begeleid en behandeld worden. De tbs die justitie vraagt is de lichtere variant zonder dwangverpleging, waarbij de veroordeelde niet 24 uur per dag in een kliniek zit. De weinig spraakzame verdachte richtte zich donderdag in zijn slotwoord tot de slachtoffers. "Ik wil sorry zeggen tegen de dames. Het was niet de bedoeling."

De rechter in Rotterdam doet op 7 juni uitspraak.