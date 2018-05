Rotterdamse informateurs spreken met combinaties

De Rotterdamse informateurs voor een nieuw college spreken vrijdag verder met combinaties van partijen. Daarmee komt een voorkeurscoalitie weer iets dichterbij. Een week geleden presenteerden informateurs Duisenberg (VVD) en Rosenmöller (GroenLinks) concept-plannen voor een nieuw college.

Op die plannen hebben de afgelopen dagen alle dertien partijen gereageerd. Daaruit bleek dat er een breed draagvlak is voor het 'concept-raamwerk' dat de informateurs hebben opgesteld.

Met de kanttekeningen en toevoegingen uit die gesprekken willen de informateurs toewerken naar een definitief raamwerk, waarmee een voorkeurscoalitie aan de slag kan.

Door nu combinaties van partijen gezamenlijk uit te nodigen wordt gekeken welke partijen kunnen samenwerken in een nieuw college.

Duurzaamheid

Het belangrijkste onderwerp in het concept-raamwerk is duurzaamheid. Bijna de helft van het geld in de begroting gaat daar naartoe. Vrijwel alle partijen geven aan met dit raamwerk aan de slag te willen, ook de grootste partij Leefbaar Rotterdam liet deze week weten te willen aanschuiven bij de formatiegesprekken.

Omgekeerde volgorde

Omdat het eerder niet lukte een voorkeurscoalitie te vinden is in Rotterdam de informatiefase begonnen met het maken van plannen voor de stad, onder leiding van VVD en GroenLinks.

Nu die plannen er liggen wordt er gezocht naar een voorkeurscoalitie.