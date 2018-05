Rotterdamse hoofdofficier met verlof gestuurd

De Rotterdamse hoofdofficier van justitie Marc van Nimwegen is met buitengewoon verlof gestuurd. Dat heeft het hoogste orgaan binnen het OM, het College van procureurs-generaal, besloten. Aanleiding is de relatie die Van Nimwegen heeft met een andere hoofdofficier, Marianne Bloos.

Het College stelt dat affectieve relaties tussen hoofdofficieren niet wenselijk zijn. De functie van Van Nimwegen wordt tijdelijk waargenomen door de plaatsvervangend hoofdofficier in Rotterdam René de Beukelaar.

Het College van procureurs-generaal laat een extern, onafhankelijk onderzoek verrichten naar de gang van zaken rond de Rotterdamse hoofdofficier. Dat gebeurt naar aanleiding van publicaties in NRC Handelsblad over een 'crisis binnen de top van het OM'. Daarin zeggen anonieme justitiemedewerkers dat al veel langer bekend was dat Van Nimwegen en Bloos een relatie hadden.

Van Nimwegen was toen procureur-generaal en feitelijk leidinggevende van Bloos. Omdat een leidinggevende geen relatie mocht hebben met een ondergeschikte, zou Van Nimwegen hoofdofficier in Rotterdam zijn geworden, aldus NRC. De zittende hoofdofficier, Fred Westerbeke, moest het veld ruimen en was daar volgen NRC 'woedend' over.

In een andere publicatie zegt de krant dat Marc van Nimwegen en Marianne Bloos samen naar een congres in Thailand waren, terwijl met name de aanwezigheid van Bloos daar niet voor de hand lag. Ook deze dienstreis naar Thailand zal in het externe onderzoek worden meegenomen.