Man belaagt 18-jarige toeriste in Rotterdams park Foto: google streetview

Een 18-jarige Duitse toeriste is dinsdagavond in Rotterdam belaagd door een man. Dat gebeurde tussen 22:00 uur en 22:30 uur in het Park bij de Euromast, meldt de politie donderdag.

De man sprak de vrouw in het Engels aan op de Westzeedijk. Zij zat daar niet op te wachten en liep van hem weg. De man achtervolgde haar. Toen ze in Het Park aankwamen, belaagde de man het meisje. De toeriste zette het op een gillen, waarna een stel haar te hulp schoot. De man koos eieren voor zijn geld en ging ervandoor, op een fiets met een kinderzitje. De voorbijgangers ontfermden zich over de toeriste en waarschuwden de politie. De politie is meteen een onderzoek gestart, maar heeft de dader nog niet gevonden. Mensen die dinsdagavond iets is opgevallen in de omgeving van de Westzeedijk en Het Park en toevallig beeldmateriaal hebben, worden gevraagd zich te melden bij de politie.