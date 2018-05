Deel dit artikel:











Kraaien vallen voorbijgangers aan in Rotterdam-Zuid Het bord bij de Stadionweg. Foto: Monique de Groot

Een aantal kraaien jaagt fietsers en voetgangers in Rotterdam-Zuid de stuipen of het lijf. In een poging hun nest in een boom aan de Stadionweg te bewaken, vallen ze soms ook nietsvermoedende mensen aan die over het fietspad lopen of fietsen.

Monique de Groot is de overlast zat. Zij werd laatst zelf aangevallen door een van de kraaien. "Ik liep twee weken geleden van de tramhalte naar m'n werk en voelde een harde klap op mijn achterhoofd", vertelde zij woensdagmiddag op Radio Rijnmond. "Voor ik een beetje doorhad wat er gebeurd was, draaide ik me om en keek ik in de ogen van een grote zwarte vogel." Ze wil graag dat er borden bij het fietspad geplaatst worden, zodat mensen gewaarschuwd worden voor de agressieve vogels in de bomen. Voorgaande jaren, toen de kraaien ook al mensen aanvielen, werden die waarschuwingsborden ook geplaatst. De gemeente ging daar in eerste instantie dit jaar niet in mee. "Het is een tijdelijke situatie en het hoort bij de natuur", reageerde Stadsbeheer via Twitter op de vraag van Monique. Donderdagochtend bleek de gemeente Rotterdam terug te zijn gekomen op deze beslissing. Langs de Stadionweg staat nu een bord om mensen te wijzen op de broedende vogels in de boom. So far, so good, zou je zeggen. Maar toch niet helemaal: het bord staat verkeerd om en niet vóór, maar ná het nest...