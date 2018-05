Bij het asielzoekerscentrum aan de Edo Bergsmaweg in Rotterdam-Beverwaard heeft donderdagavond korte tijd brand gewoed. De brand brak uit in een afzuigkap.

De brand was snel onder controle. In het pand waren ongeveer zes mensen aanwezig. Zij zijn volgens de brandweer opgevangen op een andere locatie.

Het is niet bekend wanneer zij weer terug kunnen. Hoe groot de schade pecies is, is niet duidelijk.