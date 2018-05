Molenaar Hoeksche Waard in het zonnetje gezet

Ab Mulder uit Westmaas heeft een belangrijke prijs gewonnen. De molenaar van korenmolen Windlust is door de provincie en het Erfgoedhuis Zuid-Holland uitgeroepen tot beste beheerder als het gaat om de directe omgeving van de molen.

De zogeheten molenbiotoop is belangrijk voor het behoud van de molens. Er moet genoeg vrije open ruimte zijn om wind te kunnen vangen.

Mulder zet zich volgens de jury al vele jaren in voor het behoud van de molens, met speciale aandacht voor de molenbiotoop. Hij organiseert voorlichtingsavonden, zorgt voor perspublicaties en werkt mee met de Stichting Molens Binnenmaas.

Donderdag is de prijs is Leiden uitgereikt. Aan de prijs is een bedrag verbonden van duizend euro.