Horeca-uitbater: 'Bedelaars nemen soms hele glazen en flessen wijn mee' Witte de Withstraat

Horeca-uitbaters in het centrum van Rotterdam willen dat de gemeente maatregelen neemt tegen bedelaars. "Waar het echt vervelend wordt, is als ze niet weg willen gaan en agressief worden", zegt horeca-ondernemer Herman Hell; hij heeft meerdere café's in het centrum van de stad. "Klanten en medewerkers krijgen er een onveilig gevoel van."

Burgemeester Aboutaleb liet donderdagochtend in de gemeenteraad weten dat het wel mee valt met het aantal bedelaars en dat het bij een grote stad hoort. Bij de politie komen er ieder jaar ongeveer 35 klachten binnen. De horeca-uitbaters klagen vooral over de last die de bedelaars veroorzaken. Ze laten zich niet makkelijk wegsturen als ze daarom verzocht worden, vallen klanten en personeel lastig en gooien met glaswerk. "Als het heel druk is nemen ze glazen en flessen wijn mee, ze drinken uit drankjes van klanten en gooien glazen kapot", barman Raoul somt zo een paar incidenten op. "Het zijn bedelaars die drugs gebruiken en psychische problemen hebben, en daardoor onberekenbaar zijn." Problemen met bedelaars spelen op de Witte de Withstraat, Binnenweg en Meent. Ze gaan van terras naar terras en laten zich maar moeilijk wegsturen. "Al mijn bedrijfsleiders kunnen er zo vijf opnoemen die je overal in de stad tegenkomt. Dat is wel iets meer dan een uitzondering", zegt Herman Hell. Hij pleit niet alleen voor handhaving maar ook voor betere zorg aan bedelaars. "Als stad heb je een verantwoordelijkheid om deze mensen op te vangen en je moet ook de intentie hebben om het probleem te willen aanpakken. Helemaal oplossen is een utopie maar het is nu meer dan een uitzondering", aldus de Rotterdamse horeca-ondernemer. Leefbaar Rotterdam wil dat burgemeester Aboutaleb strenger handhaaft op een bedelverbod in de stad.