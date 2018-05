Deel dit artikel:











Minister: geen buitenlandse bemoeienis Essalam-moskee De Essalam Moskee

De gemeente Rotterdam heeft niet kunnen vaststellen dat de Rotterdamse Essalam-moskee inhoudelijk vanuit het buitenland wordt beïnvloed. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. De SP had daarover vragen gesteld.

Er lijkt wel een conflict te zijn binnen de moskee. Daarbij is niet duidelijk in hoeverre buitenlandse financiering een rol speelt. In april schreef NRC dat de geldschieters van de Rotterdamse moskee mochten bepalen wie er mocht preken. De financiers hadden banden met het koningshuis van Dubai. De minister is naar aanleiding van die geluiden in gesprek gegaan met de gemeente Rotterdam. Koolmees trekt de conclusie dat er 'geen tekenen zijn van inhoudelijke bemoeienis uit het buitenland'. Wel gaat het kabinet bekijken hoe kan worden voorkomen dat buitenlandse geldschieters invloed kunnen kopen bij Nederlandse maatschappelijke organisaties. De minister wil onder andere meer transparantie over geld vanuit het buitenland naar Nederlandse maatschappelijke organisaties. Ook onderzoekt de regering of geld vanuit onvrije landen wettelijk kan worden beperkt.