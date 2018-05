Barendrechtse partijen zetten grote verkiezingswinnaar succesvol buitenspel

Ondanks de grote verkiezingswinst zit Echt Voor Barendrecht nu als enige in de oppositie van de Barendrechtse gemeenteraad. Zes partijen gaan de komende jaren de gemeente besturen, met uitzondering van de grootste partij.

Echt Voor Barendrecht ging bij de laatste verkiezingen van 9 naar 14 zetels . Met 29 zetels in de Barendrechtse gemeenteraad is dat bijna een absolute meerderheid. Maar alle andere partijen hebben nu een akkoord gesloten, onder leiding van formateur Piet Boekhoud.

Maandagavond worden de namen van de voorgestelde wethouders bekend gemaakt. Iedere coalitiepartij levert één wethouder.

Via Twitter liet Arnoud Proos, voorlichter van de Tweede Kamerfractie van de SGP, zich al uit over een wethouderspost in Barendrecht: