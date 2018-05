Vlaardingse asschubslotjes en uitvaartkistkunst

De Vlaardingse multigetalenteerde ideeënhagelaar, kunstenaar, reclamemaker en verbinder Jos Lucassen is nooit van zessen klaar en komt nu met een typisch schubgeschraagde uitvaartkist, urn plus hangslotsieraad op de proppen, zeg maar.

In samenhang met Mulati uitvaartverzorger Christiaan van der Gaag en de Uniek steenhouw ,grafmonu- annex emolumentenvervaardiger wordt Lucassen's haringkist-, urnart en het geschubde-asslotsieraadsucces vanaf dit open dag weekend met pieteitsvolle daadvaart het uitvaartwezen ingetamboereerd gelanceerd om het vervolgens kordaat personalized uitgebaat eventueel breedgementelijk en dus landelijk uit te vouwen en bouwen.

Life and deathhstylefollower of fashion Jack F Kerklaan gooit gern weer even z'n vlog halfstok en gaat even brutalalweg te rade aan de Industrieweg op de gok......