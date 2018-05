Goodwin keert terug bij Adelaide United

Craig Goodwin gaat weer aan de slag in Australië. De Australiër maakt transfervrij de overstap van Sparta naar Adelaide United. De aanvaller tekent een contract voor drie jaar in Adelaide.

Goodwin keert daarmee terug bij de club waarvoor hij tussen 2014 en 2016 ook al actief was. De Australiër was net voor het einde van het seizoen vertrokken bij Sparta. In overleg met de clubleiding werd zijn contract op Het Kasteel ontbonden.

In twee seizoenen bij Sparta speelde Goodwin 51 wedstrijden, daarin maakte de aanvaller zes doelpunten en gaf hij evenveel assists.