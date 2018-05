RijnmondExamenkoorts (11): Nagelbijten tot de uitslag

Het einde van de eindexamens is in zicht. Deze vrijdag maken vwo'ers het examen muziek en M&O, havisten gaan met maatschappijwetenschappen en scheikunde aan de slag en vmbo'ers wacht de talen Fries, Spaans, Turks en Arabisch.

Havisten Tim en Mitzi zijn al klaar. Tim maakte donderdag als laatste examen wiskunde, wat volgens hem op een mix leek van vakken die hij niet eens gekozen heeft.



Nu is het wachten tot 13 juni. Dan krijgen vmbo'ers, havisten en vwo'ers de uitslag.



'Economie was echt een hel'

Haar examen auto-theorie heeft ze vast gehaald, maar of ze ook geslaagd is voor haar schoolexamens is ook voor Mitzi nog even afwachten. "Mijn laatste examen was kunstgeschiedenis en het ging eigenlijk best wel lekker. Ik ben zo blij dat ik het laatste examen met een goed gevoel heb afgesloten."

Economie was een 'regelrechte ramp', vertelt Mitzi nog. "Ik deed het examen open en de eerste vijf vragen kon ik al niet maken omdat ik er echt niet aan uit kwam. Het was echt een hel."

Mitzi denkt dat ze gaat slagen, maar met een herexamen. Donderdag leefde ze vooral intens mee met de havisten die wiskunde hadden:



Cum laude?

Ook voor vwo'er Jelle zit het erop. Hij maakte donderdag nog het examen natuurkunde, en dat vond hij goed te doen. Zijn doel was om cum laude te slagen... gaat dat hem lukken? Maandag vertelt hij op Radio Rijnmond meer over hoe hij de examenperiode heeft beleefd.

De enige examenreporter die nog aan de slag moet: Joanne. Vrijdag maakt zij het examen scheikunde en na het weekend wacht biologie als laatste examen.