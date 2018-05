'Aannemers moeten betalen voor vervuiling Plas van Heenvliet'

De gemeente Brielle moet aannemers die verantwoordelijk zijn voor de vervuiling van de Plas van Heenvliet aansprakelijk stellen. Dat zeggen juristen die door de gemeente om advies zijn gevraagd.

De aannemers moeten volgens de juristen opdraaien voor de schade en voor de kosten van het opruimen van de vervuiling .

Het advies staat online . Daarin staat dat de gemeente alle partijen die meedoen met de ontwikkeling van de Plas moeten betalen voor de vervuiling. De gemeente Brielle onderneemt voorlopig nog geen juridische stappen. Er lopen nog meer onderzoeken naar het ontstaan van de vervuiling.

Vervuild

Een deel van de grond die gestort is bij het nieuwe recreatiegebied is vervuild. Eerder bleek al dat het om kleine hoeveelheden gaat. De werkzaamheden aan de Plas gaan nu gewoon door.

Het storten van de vervuilde grond is wel gestopt. Het gaat om grond die thermisch is gereinigd door afvalverwerker ATM in Moerdijk en is geleverd aan aannemer Martens en Van Oord.