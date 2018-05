Deel dit artikel:











Verdachten aangehouden voor dood Vlaardinger Mustafa Ates Foto: Politie

Twee mannen uit Delft zijn opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van Vlaardingen Mustafa Ates. De 50-jarige man is op 22 juli vorig jaar dood aangetroffen in Rijswijk. Zijn lichaam was daar na zijn dood 'gedumpt', zei de politie in 2017.

Maart van dit jaar was al een 47-jarige man uit Delft aangehouden voor de dood van 'Mus Beton' , zoals Ates bekend stond. Die verdachte zit op dit moment nog in voorlopige hechtenis. De 51-jarige en de 46-jarige mannen die nu aangehouden zijn horen vrijdag of zij langer vastgehouden worden. Een van de mannen was dinsdag opgepakt, de ander op donderdag.