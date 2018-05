Capellenaar geeft afpersing oud-burgemeester toe

Een 43-jarige man uit Capelle aan den IJssel heeft de voormalig burgemeester van het Brabantse Loon op Zand twee jaar lang afgeperst. De verdachte gaf dit vrijdag toe in de rechtbank.

Danijel B. wilde 15 duizend euro van oud-burgemeester Wim Luijendijk. Kreeg hij dat niet, dan zou hij met een verhaal over Luijendijk naar de pers gaan. De advocaat van de afperser wilde niet zeggen welk verhaal het was, maar verklaarde wel dat het een kletsverhaal was.

De man dreigde eerst via de telefoon, maar stond later ook aan de deur bij Luijendijks woning in Kaatsheuvel. Hij toen geweld hebben gebruikt.