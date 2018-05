Deel dit artikel:











Denny Landzaat nieuwe assistent-trainer Feyenoord Denny Landzaat en Giovanni van Bronckhorst in hun tijd als speler van Feyenoord

Denny Landzaat keert terug in De Kuip. De oud-Feyenoorder gaat aan de slag als assistent-trainer bij de Rotterdamse club. Landzaat komt over van AZ en tekent een contract voor twee jaar in De Kuip.

Giovanni van Bronckhorst heeft met Landzaat de gewenste vervanger voor Jan Wouters, die aan het einde van dit seizoen vertrok. Landzaat speelde tussen 2008 en 2010 voor Feyenoord, waar hij ook al samen speelde met Van Bronckhorst. Tijdens zijn trainerscarrière was Landzaat vooralsnog alleen actief bij AZ. Daar vervulde hij verschillende rollen in de jeugdopleiding. Martin van Geel liet op de site van de Rotterdamse club weten blij te zijn met de komst van Landzaat. "Met de komst van Landzaat en de contractverlengingen van Jean-Paul van Gastel, Khalid Benlahsen, Roy Makaay en Arno Philips is de technische staf voor komend seizoen rond’, aldus de technisch directeur.