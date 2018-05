Dordrecht komt weer op stoom

Oude sleepboten, tractoren, walsen, locomotieven en tal van andere vaar- en voertuigen stomen op naar Dordrecht. De stad beleeft dit weekend de 18-de editie van Dordt in Stoom.

Het prachtige zomerweer zou het festival parten kunnen spelen, zegt Erik Zindel namens de organiserende stichting: "Maar het is op de middagen eigenlijk altijd zo druk, dat we mensen adviseren om juist 's ochtends te komen. De warmte is daarvoor nu een extra reden."

Er werden 250 duizend bezoekers verwacht op het tweedaagse evenement in het historisch centrum van Dordrecht. Door de warmte zullen er dan nu waarschijnlijk minder worden, denkt de organisatie. De organisatie van het Dordtse evenement Dordt in Stoom gaat ook water uitdelen en heeft 100 duizend bekers ingeslagen.

Nieuwtjes

Vrijdagavond start het stoomfestijn met een vlootschouw. Alle varende- en drijvende deelnemers paraderen dan over het drierivierenpunt langs het Groothoofd. "En we hebben er een paar nieuwe, verrassende elementen bij dit jaar", weet Zindel.

Het nieuwtje waar hij zelf het meest naar uitkijkt is de Stoomnacht: "Als zaterdagavond de duisternis is ingevallen zal er een film te zien zijn op een zeil van een schip in de Wolwevershaven en speelt stadsbeiaardier Cor Ardesch op een stoomorgel."

Niet dat het festival nieuwtjes nodig heeft, vindt Zindel: "Welnee, het grote publiek komt echt voor het traditionele stoomrondje door Dordt. Dus mee met de stoomtrein, de stoomboot en de veteranenbussen. Dit is en blijft een hit."

Brits weer

In de Wolwevershaven lopen de eerste schepen vrijdagmorgen al binnen, zoals een Zwitsers sleepbootje met een spelend stoomorgel op het dak. Op de parkeerplaats van de Stadswerven arriveren trucks met op de opladers historische tractoren en stoomwalsen."

"It's the first time in Dordrecht, I am excited", zegt Brian Hagan uit Colchester. De Engelsman heeft zijn stoomtractor meegenomen op een dieplader en logeert met zijn gezin een weekendje in Dordrecht. En hij beweert typisch Brits weer te hebben meegenomen...