Oudere transgenders moeten soms 'opnieuw' uit de kast

Transgenders moeten op latere leeftijd 'opnieuw' uit de kast, zeker als ze meer zorg en hulp nodig hebben. In Rotterdam is donderdagavond een boek gepresenteerd met de levensverhalen van oudere transgenders. Het moet als handvat dienen voor mensen die werken in de zorg en niet vreemd opkijken als er onder de rok van een transgender een piemel te voorschijn blijkt te komen.

De 77-jarige Sabrina is één van de geportretteerden in het boek. "Tijdens de testfase als vrouw geef ik iemand een wangzoen en die slaakt een enorme kreet. Ze voelde iets wat ze niet had verwacht: een stoppelbaardje." Het is een anekdote uit de beginjaren van Sabrina als vrouw. "Dat was voor mij het begin van 500 uren elektrische epilatie want ik wilde als vrouw een zacht huidje in het gezicht."

Liever een meisje

Sinds 1990 is Sabrina een vrouw maar in 1940 wordt ze als jongen geboren. "Op mijn vierde had ik al door dat ik eigenlijk veel liever een meisje was geweest." Daarna volgt een leven van onderdrukking: "eerst studeren in Delft, een baan gekregen in een technische omgeving met alleen maar mannen om me heen en getrouwd."

"Vijftig jaar geleden werd je voor gek verklaard als je zei dat je in een verkeerd lichaam zat", vertelt auteur Eveline van de Putte van het boek Nieuwe Namen, levensverhalen van transgender ouderen.

Aan de ene kant is het oud worden zoals iedereen en aan de andere kant maken transgenders zich zorgen als ze geholpen moeten worden bij het wassen en aankleden. De uiterlijke verschijning kan misleidend zijn en onder een rok kan een mannelijk geslachtsdeel zitten. "Zullen ze daar wel respectvol mee omgaan, vragen transgenders zich af", vertelt Van de Putte. "Met dit boek hoop ik dat medewerkers in de zorg en hulpverleners meer kennis krijgen over deze groep en daar kundig en met respect mee om kunnen gaan."

De 77-jarige Sabrina heeft een huisarts al eens op het verkeerde been gezet. "Ik had prostaatklachten en ben langsgegaan bij de huisarts en die keek me aan of ik de boel zat te belazeren, of dat is zo'n stom wijf die niet weet dat een vrouw geen prostaat heeft."

Sabrina ervaart het als het grootste compliment in haar leven en dat is ook haar advies aan andere transgenders op leeftijd. "Dat is toch een compliment van jewelste en als ik in een bejaardenhuis kom en ze moeten me wassen, ze doen maar!"