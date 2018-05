RET overweegt metro vroeger te laten rijden

De RET wil eerder gaan rijden met de metro. Er komt onderzoek naar de mogelijkheid voor een extra vroege rit. Die zou dan in de dienstregeling vanaf december 2018 worden opgenomen.

Volgens de RET zitten de eerste metro’s van de dag (na 05:30 uur) altijd gevuld met rond de 150 mensen. In de avonduren valt het aantal passagiers een stuk lager uit, zo staat in een notitie van het college van Nissewaard aan de gemeenteraad.

In het stuk staat dat de RET overweegt om de laatste metro's te schrappen. Zo zou bijvoorbeeld eerder worden gestopt met metrolijn C tussen De Akkers (Spijkenisse) en De Terp (Capelle). Als alternatief zouden reizigers lijn D naar Centraal moeten nemen en overstappen op station Beurs.

De gemeente Nissewaard heeft als voorwaarde aan de RET gesteld dat de problemen rond metrostation Akkers worden opgelost. Omwonenden van het eindpunt hebben in het verleden meerdere keren geklaagd over geluidsoverlast, veroorzaakt door het opstarten van de vroege ritten. Op basis van deze klachten en onderzoek door de RET is de testprocedure aangepast.

Frequentie

Ook overweegt de RET om de frequentie van het aantal metro's in de spits aan te passen. Deze rijden minder vaak na 09:00 uur en 19:00 uur. Dat kan in de toekomst een half uur vroeger worden.

Over de zondagmorgen, als de dienstregeling pas om 08:00 uur wordt opgestart, wordt in het stuk niet gesproken. Veel werkende mensen zouden een vroege metro dan toejuichen.