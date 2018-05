'Smeren, kleren, weren' dit weekend

Geniet van de zon, maar zorg dat je niet verbrand. Dat is de boodschap die KWF Kankerbestrijding dit weekend wil meegeven aan zonaanbidders. Met een uitzonderlijk hoge zonkracht van 6 tot 8 kan de huid binnen 10 á 15 minuten al rood worden.

"Het beste ezelsbruggetje is smeren, kleren, weren", legt Mischa Stubenitsky van het KWF uit. "Smeren spreekt voor zich. Smeer je goed in met factor 30, elke twee uur. Doe dat een half uurtje voor je de zon in gaat."

Kleren slaat op het dragen van uv-werende kleding, vertelt Stubenitsky. "Zorg dat je gekleed bent op de zon." Denk bijvoorbeeld aan hoedjes of petjes, shirts met mouwen en een zonnebril.

Tot slot het weren. "Zoek regelmatig de schaduw op. Met name tussen 12:00 uur en 15:00 uur 's middags. Dan is de zon het felst."

Huidkanker

Deze tips geeft KWF niet voor niets. De zon is de grootste risicofactor als het gaat om het krijgen van huidkanker. "Als je kijkt naar de cijfers, zijn dat schokkende cijfers", aldus Stubenitsky.

"Het afgelopen jaar hebben 55 duizend Nederlanders de diagnose huidkanker gekregen. Daarmee is huidkanker de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland." Vooral bij kinderen die op jonge leeftijd verbranden door de zon, is de kans op huidkanker op latere leeftijd groot.

"Voor jezelf, maar ook voor je kinderen is het dus belangrijk om te smeren", besluit hij.