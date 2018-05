Deel dit artikel:











9 vermiste mensen per dag in omgeving Rotterdam De 15-jarige Abdullah uit Vlaardingen werd vorig jaar na enkele dagen teruggevonden in een schuurtje

In Rotterdam en omgeving zijn het afgelopen jaar bijna 3,5 duizend mensen als vermist opgegeven. Dat zegt de politie op de Dag van het Vermiste Kind. Dat komt neer op 66 vermissingen per week in onze regio.

“Je moet dan denken aan de spelende kinderen die opeens kwijt zijn, demente mensen of kinderen die zijn weggelopen", legt Nellie de Koning, specialist vermiste personen van de eenheid Rotterdam, uit. "Andere mensen die als vermist zijn opgegeven, zijn vrijwillig verdwenen door bijvoorbeeld relatieproblemen of zijn mensen met psychische problemen. Ook gaat het over mensen die uiteindelijk aangehouden blijken te zijn in het buitenland, maar ook misdrijven”, vertelt De Koning. Ruim 40 procent van de vermiste mensen is minderjarig. Bijna de helft van het aantal vermiste mensen is weggelopen vanuit een zorginstelling. Een kwart is vermist vanuit een jeugdinstelling. Voor 17 mensen kwam de hulp het afgelopen jaar te laat: zij werden na hun vermissing dood gevonden.