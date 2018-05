Bus vol schoolkinderen gestrand bij Van Brienenoordbrug

Pech voor tientallen kinderen in Rotterdam vrijdagmiddag. 46 schoolkinderen wachten op deze warme dag bij de gestrande touringbus op vervangend vervoer. Bij de Van Brienenoordbrug kwam hun bus met pech langs de kant te staan.

Een rijstrook is afgesloten om aanrijdingen te voorkomen. De file op de A16 loopt op. Verkeer richting Rotterdam-Zuid loopt daardoor vertraging op.

Op een foto van Rijkswaterstaat is te zien dat de de kinderen niet meer in de bus zitten. "Ze houden een kleine picknick", zittend op de vangrail. Door de hoge temperaturen werd het te warm in de bus. "De Weginspecteur heeft het veilig afgezet", laat Rijkswaterstaat weten.

De busmaatschappij stuurt vervangend vervoer om de kinderen veilig weer naar huis te brengen. Die zou rond 16:00 uur daar moeten zijn.

Verkeer richting Den Haag wordt geadviseerd Europoort te volgen via de A15, A4 en de A20.