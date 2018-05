Deel dit artikel:











Nabestaanden MH17: Dit is een stap in de goede richting Bryce en zijn vriendin Daisy

Ze volgen alle ontwikkelingen op de voet. Dat Nederland en Australië Rusland aansprakelijk stellen voor het neerhalen van vlucht MH17, vindt de familie van Bryce Fredriksz een stap in de goede richting. De Rotterdamse Bryce was één van de mensen die omkwam bij de MH17-ramp in juli 2014.

"We hopen dat Rusland ooit zal meewerken en mogelijk ooit verdachten zal uitleveren", vertelt moeder Silene. Maar ze weet heel goed dat het ijdele hoop is. "We willen gewoon de waarheid." Persconferenties worden of live gevolgd, of persoonlijk bijgewoond. Rapporten worden gelezen. De Rotterdamse familie wil weten wat met hun toen 23-jarige zoon en zijn 20-jarige vriendin Daisy is gebeurd, aan boord van de MH17. "Het zijn hele lieve, zachte mensen", omschreef vader Rob zijn zoon Bryce en vriendin Daisy eerder al op RTV Rijnmond. Moeder Silene vulde aan: "Ze waren een beetje gek, apart en lief. Ze hielden van lang leve de lol. Ze waren voor elkaar gemaakt." Het aansprakelijk stellen is een ingewikkeld juridisch proces, zei minister Blok al . Blok eist dat 'Rusland zijn verantwoordelijkheid neemt en volledig meewerkt aan waarheidsvinding en gerechtigheid voor de slachtoffers'.