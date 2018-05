Compilatie FC Rijnmond: Het leukste, beste, spraakmakendste van afgelopen seizoen

Om het seizoen goed af te sluiten hebben wij een compilatie gemaakt van de leukste, beste, meest spraakmakende en grappigste fragmenten van afgelopen voetbalseizoen in onze voetbaltalkshow FC Rijnmond.

Het hele seizoen hebben wij Feyenoord, Excelsior, Sparta en FC Dordrecht weer op de voet gevolgd. Met veel notabele gasten uit de voetbalwereld en onze vaste analytici en eigen medewerkers hebben wij twee keer per week gesproken over het regionale profvoetbal in onze talkshow FC Rijnmond.

In de bovenstaande compilatie zie je de hoogtepunten van het hele seizoen in vogelvlucht voorbij komen. Het wisselvallige seizoen van Feyenoord, de meestbesproken speler Van Persie, de mislukte reddingsactie van Dick Advocaat bij Sparta en de vele complimenten voor Excelsior. Geniet nog één keer na van FC Rijnmond in het seizoen 2017/2018.