HC Rotterdam in voorbereiding op EHL duel Bloemendaal

De hockeyers van HC Rotterdam spelen vrijdag de halve finale van de Euro Hockey League tegen HC Bloemendaal. De Rotterdamse ploeg vertrok donderdagmiddag al richting Bloemendaal om zich daar verder voor te bereiden op het finaleweekend. "Het wordt een taaie klus", zegt Sjoerd Gerretsen over het duel.

HC Rotterdam bereidde zich afgelopen week voor op het duel door onder andere een paar oefenwedstrijden te spelen tegen Rott-Weiss Keulen en Pinoké. Daarnaast werd er onder leiding van Albert Kees Manenschijn een aantal keer pittig getraind. "Wij hebben veel tijd gehad om ons voor te bereiden. We hebben Bloemendaal goed geanalyseerd, ze hebben een thuisvoordeel, maar wij willen graag winnen", aldus de coach

Sjoerd Gerretsen looft tegenstander Bloemendaal in aanloop naar het duel. "Bloemendaal is een hele goede ploeg, dat hebben ze in de competitie wel laten zien. Zij zijn gebrand om in eigen huis de EHL te winnen. Ze hebben geweldige spelers, maar die kennen wij gelukkig door en door. Ik denk echter dat wij nu op een niveau zitten dat we ze kunnen pakken."

Gerretsen stopt na dit seizoen met hockeyen en hoopt nog een laatste prijs te pakken. "Het is mooi dat ik de kans nog krijg om dit weekend te kunnen spelen voor de enige prijs in mijn carrière die ik nog niet heb gewonnen."

