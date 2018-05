Staking buschauffeurs om werkdruk en loon: 'Het gaat om de veiligheid van de reiziger'

Volgende week donderdag wordt er in onze regio gestaakt door buschauffeurs in het streekvervoer. Dat kondigde FNV vrijdag aan.

Een deel van de bussen van vervoersbedrijf RET rijdt niet. Ook de bussen van Arriva in Drechtsteden-Alblasserwaard en Connexxion in Voorne-Putten staan stil.

De chauffeurs eisen minder werkdruk en meer loon. "Onvoorstelbaar dat werkgevers nog steeds geen afspraken met ons willen maken. Ze doen net alsof we gouden bergen vragen. Terwijl we vragen om eens in de 2,5 à 3 uur even vijf minuten pauze. Hoe ingewikkeld is dat", schrijft FNV-bestuurder Paula Verhoef in een verklaring.

Volgens de vakbond worden chauffeurs teveel opgejaagd waardoor de verkeersveiligheid en de veiligheid van de reiziger in het geding komt. "Chauffeurs worden continu opgejaagd (..) Het wachten is op de eerste grote ongelukken. Dat moeten we voor zijn."

In het streekvervoer vinden estafette-acties plaats om een betere cao af te dwingen. De stakingen waren tot nu toe alleen in de weekeinden om de eindexamens in het voortgezet onderwijs niet dwars te zitten.

Volgens de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) zijn de eisen van de vakbonden onhaalbaar en niet betaalbaar.

Vorige week is er wel een nieuwe cao afgesproken over het regionaal spoor.