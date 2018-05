Brief niet ontvangen, rechtszaak verloren

De vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast (BTV) heeft een rechtszaak over nachtvluchten naar Rotterdam The Hague Airport verloren. Niet omdat de Raad van State het niet eens was met het standpunt van de omwonenden. De BTV vergat te voldoen aan de formaliteiten door een niet-ontvangen brief.

Volgens de vereniging ligt de schuld daarvan echter bij supermarkt PLUS aan het Ganzerikplein in Rotterdam. Die zou hebben verzuimd om de BTV te informeren over een aangetekend stuk. Dat werd door de supermarkt bewaard.

De BTV heeft bij de supermarkt in Rotterdam een postbus. Die wordt wekelijks geleegd. Aangetekende stukken worden door de post niet in de postbus gelegd. Wel moet er in de postbus een briefje worden gelegd dat er een aangetekend stuk door de supermarkt wordt bewaard.

Het aangetekende stuk van de Raad van State, waarin de BTV wordt gevraagd om met aanvullende gegevens te komen, werd in februari gestuurd. ''Maar dat hebben we nooit gekregen. Ook geen briefje in onze postbus dat er een stuk voor ons was'', zegt een BTV-woordvoerder.

Volgens PLUS vooralsnog wel. De supermarkt heeft de zaak in onderzoek en komt volgende week met de uitkomst.

Alarm

Een paar weken geleden, toen de uitspraak van de Raad van State ook aangetekend kwam, sloeg de BTV alarm. 'Niet-ontvankelijk', was het oordeel van de Raad van State.

''De formaliteiten waren niet aangevuld. En het waarom van het hoger beroep was niet toegelicht'', aldus een zegsman van de Raad van State.

De BTV had het hoger beroep aangespannen, omdat vorig jaar een eerste zaak bij de Rotterdamse rechtbank werd verloren . De zaak gaat over de nachtvluchten van en naar het vliegveld in Rotterdam. De BTV wil dat de inspectie leefomgeving en transport (ILT) controleert. De inspectie vindt dat er genoeg wordt gedaan.

De BTV heeft vrijdag, net voor het verstrijken van de termijn, verzet aangetekend tegen de uitspraak van de Raad van State. ''Die brief komt zeker op tijd aan'', verzekert de woordvoerder.

De Raad van State moet besluiten of de zaak alsnog inhoudelijk wordt behandeld.