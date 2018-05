Deel dit artikel:











Dordrecht neemt monumentale Dok Straatman over voor restauratie

Een van de meest gefotografeerde monumenten in de binnenstad van Dordrecht is hard aan restauratie toe. De stichting die het schroevendok van Straatman in de Wolwevershaven beheert, heeft er geen geld voor. De gemeente neemt het dok daarom over.

Het schroevendok komt uit 1928 en is een rijksmonument. Het dok werd gebruikt om schepen deels uit het water te lichten, zodat vanaf houten vlonders de scheepsroeren en schroeven gerepareerd of vervangen konden worden. Geen belangstelling

Er is zo'n 135 duizend euro nodig voor de restauratie. Daarna zou het dok weer vijftig jaar meekunnen. Maar het geld voor die restauratie heeft de Stichting Schroevendok niet. De belangrijkste huurder, firma Jooren Scheepsschroeven, heeft geen belangstelling meer om het dok te huren en daarmee valt de belangrijkste inkomstenbron weg. Het bedrijf zou nauwelijks van het dok gebruikmaken. De gemeente neemt nu het recht van opstal over van het bedrijf, zodat de laatste 15 duizend euro in de kas van de stichting wordt veiliggesteld. Voor subsidie van de gemeente komt het dok niet in aanmerking, omdat het een rijksmonument is. Subsidie van het rijk krijgen is daarnaast ook onwaarschijnlijk, zegt de gemeente. Verplaatsing

Het dok moet voor de restauratie waarschijnlijk verplaatst worden. Waar en wanneer dat gebeurt, is nog niet bekend. Wel wil de gemeente rekening met belangrijke evenementen in Dordrecht houden, omdat het dok een beeldbepalend onderdeel is van het historische havengebied. Bij de restauratie wil de gemeente Dordrecht gaan samenwerken met Machinefabriek Straatman en het Da Vinci College. Op die manier hoopt de gemeente de kosten van de restauratie te kunnen drukken. Welke partijen welk deel van de benodigde 135 duizend euro zullen betalen, is nog niet bekend.