Schiedamse moeder (21) overleden na vervuilde drugs

Het ongeloof is groot bij de familie van de 21-jarige Zena uit Schiedam. De jonge moeder overleed woensdag nadat ze zaterdag mogelijk vervuilde drugs nam. Haar vriend werd ook ziek van de drugs, maar overleefde ternauwernood dankzij Zena.

Ze probeerde haar vriend op zondag wakker te maken, maar dat lukte niet. "Zondag heeft Zena hem nog naar het ziekenhuis gebracht, omdat hij niet wakker wilde worden", vertelt de oom van Zena. "Daar hebben ze hem geholpen. Zena is door een vriendin naar huis gebracht en terwijl zij uitrustte, paste de vriendin op haar zoontje."

Maandagochtend trof de vriendin Zena met een vreemde kleur op haar gezicht in bed aan. Diezelfde dag is ze hersendood verklaard. Woensdag is de 21-jarige van de beademing gehaald. Volgende week wordt in kleine kring afscheid van haar genomen.

De politie wil wegens privacy geen informatie verstrekken over de dood van de jonge vrouw. Volgens de oom van Zena had ze mogelijk een combinatie van cocaïne en het versnijdingsmiddel atropine gebruikt.

De oom van Zena heeft het verhaal van zijn nichtje op Facebook gedeeld. Hij hoopt zo iets te kunnen veranderen aan de problemen met vervuilde drugs. "Als je gebruikt, laat je drugs dan testen."



Eerder dit jaar werd al door drugspunt Use gewaarschuwd voor deze combinatie, omdat het levensgevaarlijk is.