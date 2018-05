Deel dit artikel:











Families van gesneuvelde WOII-piloten bezoeken Hoeksche Waard Bob Hanney

Vier Engelse families zijn op bezoek in de Hoeksche Waard om familieleden te herdenken die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog. Zo is de 90-jarige Roy Hanney hier ter nagedachtenis aan zijn broer Bob, die op 19-jarige leeftijd met zijn vliegtuig sneuvelde in de buurt van Strijen. De nabestaanden bezochten vrijdag de begraafplaatsen en crashlocaties.

Het graf van zijn broer bezocht Hanney eerder, maar de crashlocatie nog niet. “Bijzonder om te zien na al die jaren. Goed om zo een reconstructie te kunnen maken van wat er toen is gebeurd.” Roy was vijftien toen zijn oudere broer verongelukte. Het drukte een zware stempel op het gezin. “Bob was een vrolijke, sportieve jongen met veel humor. Het hardste kwam het verlies aan bij mijn vader denk ik.” Het lichaam van Bob werd eerst begraven in Strijen-Sas, maar is inmiddels verplaatst naar Strijen. Hanney is blij om te zien dat het graf nog altijd goed verzorgd wordt en dat de dood van zijn broer nog wordt herdacht. “Het is een voorbeeld voor de wereld hoe ze het hier doen. Echt geweldig.” Herdenking Oud-Beijerland

Zaterdag vindt bij het oorlogsmonument aan de Anthonie van Leeuwenhoekstraat in Oud-Beijerland een uitgebreide herdenking plaats voor de 87 geallieerden die omkwamen in de Hoeksche Waard. Zaterdag vindt bij het oorlogsmonument aan de Anthonie van Leeuwenhoekstraat in Oud-Beijerland een uitgebreide herdenking plaats voor de 87 geallieerden die omkwamen in de Hoeksche Waard. “Het is onvoorstelbaar dat zo’n jonge man als Bob zijn leven heeft gegeven voor onze vrijheid”, vertelt Jan van Tol, voorzitter van de Stichting Monument Luchtoorlog Hoeksche Waard. “Het is zo belangrijk om door te geven aan de jeugd dat die vrijheid niet vanzelfsprekend is en dus zullen we herdenken.” Roy Hanney geniet van zijn bezoek aan Nederland, maar geef ook aan dat het zware dagen zijn. “Het is emotioneel, maar heel erg mooi.”