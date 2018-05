A29 tussen Oud-Beijerland en Numansdorp dit weekend dicht

De A29 tussen Oud-Beijerland en Numansdorp is dit weekend in de richting van Bergen op Zoom afgesloten. Rijkswaterstaat voert onderhoudswerkzaamheden uit.

Rijkswaterstaat vervangt op verschillende weggedeelten het asfalt. Daarnaast worden een aantal voegovergangen vernieuwd.

De werkzaamheden zijn onderdeel van het onderhoudsprogramma dat Rijkswaterstaat dit jaar in Zuid-Holland uitvoert. In totaal worden zo'n 36 wegvakken en 82 bruggen, viaducten en tunnels gerenoveerd.

Afsluiting

De weg is van vrijdagavond 22:00 uur tot maandagochtend 05:00 uur dicht. Verkeer dat richting de Haringvlietbrug moet, kan bij Oud-Beijerland de afrit nemen en binnendoor naar Numansdorp rijden. Vanaf daar kun je de weg vervolgen over de A29.

Meerdere afsluitingen

De afsluiting volgt op een reeks eerdere afsluitingen . Ook volgend weekend, van 1 tot en met 4 juni, is een gedeelte van de A29 dicht. Dan vinden er werkzaamheden plaats tussen de afrit Barendrecht en Oud-Beijerland.

De Heinenoordtunnel richting de Hoeksche Waard is dan dicht. Omrijden kan via de Kiltunnel, die dat weekend in de richting van 's-Gravendeel tolvrij is.