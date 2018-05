Leefbaar aan tafel met VVD en GroenLinks

Na weken van plannen schrijven en een-op-eengesprekken zaten VVD en GroenLinks vrijdag met Leefbaar Rotterdam aan tafel. De drie partijen bespraken de mogelijkheden voor een nieuw Rotterdams college. De VVD geeft de voorkeur aan deze combinatie met D66.

De partijen spraken over aanvullingen op het 'concept-raamwerk' dat informateurs Duisenberg en Rosenmöller schreven onder leiding van VVD en GroenLinks. Hoewel dit raamwerk niet bepaald een 'Leefbaarstempel' draagt, wil fractievoorzitter Joost Eerdmans toch graag meepraten over een nieuw college.

Of deze variant met Leefbaar er daadwerkelijk komt, hangt af van GroenLinks. Wil die partij met Leefbaar in zee? Duidelijk is wel dat GroenLinks in dat geval de huid duur zal verkopen en een grote stempel op het beleid wil drukken.

Na de gesprekken met Leefbaar, VVD en GroenLinks spraken de informateurs afzonderlijk met PvdA en Nida. Deze partijen kunnen nodig zijn voor een combinatie zonder Leefbaar Rotterdam. Zo'n combinatie heeft tenminste zes partijen nodig.