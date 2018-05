Politie Vlaardingen pakt man op na melding vuurwapen

De politie heeft vrijdagavond in Vlaardingen een man opgepakt. Dat gebeurde na een melding van een ruzie op de Koninginnelaan. Daar zou een getuige een vuurwapen hebben gezien.

Het is niet bekend of er bij de ruzie gewonden zijn gevallen. Na de aanhouding vond de politie geen vuurwapen.

Wel werd in een nabijgelegen woning een nepvuurwapen aangetroffen. Het is nog niet bekend of dit de woning van de aangehouden man is, laat een politiewoordvoerder weten.