Viktor&Rolf vieren zilveren jubileum bij Kunsthal Rotterdam met extreemste ontwerpen

Viktor&Rolf met in het midden de curator van de tentoonstelling Foto: team Peter Stigter

Vorm, materiaal, lijnenspel, volume, strikken, kragen en ruches. Het zijn kenmerken van het wereldberoemde Nederlandse modeduo Viktor&Rolf. Een selectie van hun werken is vanaf zondag te zien in de Kunsthal ter ere van het 25-jarig bestaan van het modehuis.

In de nieuwe tentoonstelling wordt teruggeblikt op 25 jaar samenwerking tussen Viktor Horsting en Rolf Snoeren. "Het is een hele strenge selectie van de hoogtepunten van de afgelopen 25 jaar", vertelt Viktor. "We hebben ze gekozen samen met de curator, op basis van het feit dat het de meest experimentele, extreemste ontwerpen zijn."

Zo zullen stukken te zien uit de show die in 1999 de doorbraak was van de ontwerpers. In de Russian Doll-show waren negen lagen kleding om slechts één model gedrapeerd. Beetje bij beetje werden de kledingstukken laag na laag getoond.

Ook wordt de tentoonstelling aangekleed door kledingstukken die in bruikleen zijn. De bruidsjurk van prinses Mabel uit 2004 is een van die geleende jurken. Ook zal het kostuum van Madonna voor een benefietconcert in 2016 te zien zijn.

Maar moeten de kledingstukken van Viktor & Rolf nu gezien worden als mode, of toch als kunst? Op die vraag heeft Rolf een duidelijk antwoord: "Door onszelf fashion artists te noemen, beantwoorden we die vraag. Het is het allebei."

Breed publiek

Directeur van de Kunsthal, Emily Ansenk, vindt dat Viktor&Rolf en de Kunsthal goed bij elkaar passen. "We bestaan allebei 25 jaar. Maar ook het idee van op een democratische manier kunst vertalen naar een heel breed publiek, past goed bij de Kunsthal."

Ansenk denkt dat deze tentoonstelling aansprekend is voor veel mensen. "Niet alleen mensen die iets met mode hebben. Het is ook echt niet alleen voor dames. Iedereen vindt dit leuk. Het is sprookjesachtig."

Boijmans

Kunstverzamelaar Han Nefkens maakte kort voor het begin van de tentoonstelling bekend dat hij acht ontwerpen van het duo cadeau doet aan een ander Rotterdams museum: Boijmans Van Beuningen,. Ook zei hij dat hij het museum drie ton nalaat om de Viktor&Rolf-verzameling daar uit te breiden.