Dirkslander vestigt record in Volvo Ocean Race

Dirkslander Simeon Tienpont heeft met zijn zeiljacht een record gevestigd in de Volvo Ocean Race. Met zijn team legde hij in 24 uur 602,51 zeemijlen af, het vorige record stond op 596,5 zeemijlen in één etmaal.

Het is de eerste keer dat een jacht meer dan 600 zeemijl (omgerekend 1115,85 kilometer) in 24 uur aflegt tijdens de race om de wereld. Het vorige record stamt uit de 2008-2009 editie toen de Braziliaanse schipper Torben Grael met de Ericsson 4 tot 596,6 zeemijlen in 24 uur kwam.

De dochter van Grael, Martine, zeilt nu mee aan boord van de Nederlandse zeiljacht AkzoNobel. "Ze was door het dolle heen", vertelde Tienpont. "Martine kan haar vader nu 'Captain Slow' noemen als ze thuis aan de eettafel zitten."

Op basis van de weersvoorspellingen was al aangekondigd dat het afstandsrecord er deze dagen weleens aan kon gaan.

Tienpont zag ook zijn navigator Jules Salter breeduit lachen. "Jules was toen onderdeel van de Ericsson 4 en heeft nu zijn eigen record verbroken."

Volvo Ocean Race

De zeven boten die deelnemen aan de Volvo Ocean Race schieten in hoog tempo de Atlantische Oceaan over, in de negende etappe die voert van de Amerikaanse stad Newport naar Cardiff, de hoofdstad van Wales.

Na elf etappes en elf havenraces, zullen de boten na acht maanden zeilen volgende maand finishen in Den Haag, vlakbij de haven van Scheveningen.

Tienpont

De start van Tienpont aan de havenrace was tumultueus. In oktober vorig jaar zette de hoofdsponsor hem uit het team. Na een arbitragezaak stapte de schipper in Alicante alsnog aan boord voor de wedstrijd die 83.000 kilometer lang is en acht maanden duurt.