Nieuwe privacywet geeft Rotterdammers controle over gegevens bij gemeente

De nieuwe Europese wetgeving op het gebied van online privacy is vrijdag ingegaan. Ook bij de gemeente Rotterdam zijn de gegevens van burgers goed beschermd. Vanaf vrijdag kunnen Rotterdammers zelfs hun gegevens wijzigen of verwijderen.

"Elke Rotterdammer heeft vanaf nu het recht om gegevens in te zien, te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen", zegt wethouder Adriaan Visser. "Dat is een nieuwe manier van werken."

Hij gaf op Radio Rijnmond een korte instructie: "De site start over hoe we omgaan met uw gegevens. Dan kun je doorklikken op een aantal zaken, zoals wat zijn persoonsgegevens, waar gebruikt de gemeente die voor en met wie deelt ze de informatie? Op die manier kom je als Rotterdammer op een laagdrempelige manier inzicht in hoe de gemeente met je informatie omgaat."

De wethouder verwacht echter niet dat veel Rotterdammers een verzoek zullen indienen: "Ik denk niet dat veel Rotterdammers dat zullen doen, wat ik belangrijk vind is dat Rotterdammers het gevoel hebben dat hun gegevens veilig bij de gemeente kwijt kunnen en dat we daar verstandig mee omgaan. Deze wetgeving borgt dat, dat deed de Nederlandse ook al en ik hoop dat men daar vertrouwen in heeft."

Naast digitale informatie ligt er in de stadswinkels ook op papier informatie. Voor slechthorenden kan de informatie via de website worden voorgelezen.