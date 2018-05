Deel dit artikel:











Tiener neergestoken in Spijkenisse Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

Een 15-jarige jongen is vrijdagavond laat neergestoken in Spijkenisse. Hij is volgens de politie naar het ziekenhuis gebracht, maar was toen nog wel aanspreekbaar.

De steekpartij gebeurde rond 23:30 uur op de Nieuwstraat in het centrum van de stad. De tiener had ruzie met iemand die hem in zijn buik en dijbeen stak. Waarom de twee ruzie hadden en wie de dader is, is onbekend. De dader is gevlucht en nog niet gevonden.