Volg HC Rotterdam in halve finale EHL op Radio Rijnmond Hockeyclub Rotterdam in actie tegen Mannheimertijdens deze EHL

Het is een bijzonder weekend voor de Hockeyclub Rotterdam. Zaterdagmiddag speelt het, in Bloemendaal, tegen HC Bloemendaal, met als inzet een plek in de finale van de Euro Hockey League.

De kwartfinales in Rotterdam op 1 en 2 april waren spectaculair en op Radio Rijnmond kan je wederom meemaken of de Rotterdammers voor meer moois gaan zorgen. Wij volgen Bloemendaal - Rotterdam in een uitzending tussen 15:00 en 18:00 uur, met de wedstrijd die om 16:00 uur begint. Op zondag speelt Rotterdam bij verlies om 13:30 uur de strijd om het brons, maar bij winst in de halve finale staat HCR in de finale, die ook om 16:00 uur begint. Rotterdam speelt dan tegen de winnaar van de andere halve finale, die zaterdagmiddag gaat tussen SV Kampong en het Belgische Herakles.