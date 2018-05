Strijen veilgste gemeente in de regio, Rotterdam onveiligst

Strijen is een van de veiligste gemeenten van Nederland. Dat blijkt uit de zeventiende Misdaadmeter van het AD die zaterdag is gepubliceerd. Alleen het Brabantse Woudrichem en Tubbergen in Overijssel zijn volgens de krant veiliger.

Ook Molenwaard en Cromstrijen staan in de top 10 van veiligste gemeenten. Rotterdam staat dit jaar op de tweede plek van meest onveilige gemeenten. Vorig jaar was de stad nog nummer drie.

Hoewel het aantal aangiften in Rotterdam daalde, is de afname niet zo snel naar beneden gegaan als in de rest van het land. Ook zijn meer overvallen en mishandelingen gemeld bij de politie.

Schiedam

De onveiligste stad van het land is, net als vorig jaar, Amsterdam. Op nummer drie staat Eindhoven.

De top 10 wordt afgesloten met Schiedam. Die stad stond vorig jaar nog op nummer dertien. Schiedam stijgt op de ranglijst, omdat het aantal straatroven en mishandelingen omhoog is gegaan.

Minder criminaliteit

Landelijk is veel voorkomende criminaliteit opnieuw afgenomen. Het aantal aangiftes van misdrijven als inbraken, diefstal, berovingen en mishandelingen daalde in 2017 in totaal met 13 procent, aldus de Misdaadmeter.

Niet overal daalde het aantal aangiften. In 43 gemeenten nam de criminaliteit toe of bleef op zijn minst gelijk. Volgens het AD past dat cijfer in de trend dat in kleinere gemeenten in de regio de misdaad minder hard daalt dan in de steden.

Bekijk hier hoe jouw gemeente scoort in de Misdaadmeter:

2. Rotterdam

10. Schiedam

27. Vlaardingen

32. Nissenwaard

37. Dordrecht

44. Maassluis

46. Capelle aan den IJssel

50. Gorinchem

69. Albrandswaard

95. Westvoorne

96. Hellevoetsluis

125. Barendrecht

139. Zwijndrecht

148. Ridderkerk

169. Lansingerland

196. Leerdam

209. Brielle

220. Papendrecht

222. Alblasserdam

224. Sliedrecht

289. Krimpen aan den IJssel

313. Zederik

329. Giessenlanden

330. Korendijk

342. Binnenmaas

343. Hardinxveld-Giessendam

344. Goeree-Overflakkee

363. Oud-Beijerland

378. Cromstrijen

379. Molenwaard

382. Strijen