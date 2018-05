Open Dag Feyenoord op donderdag 19 juli

De Open Dag van Feyenoord vindt dit jaar plaats op een doordeweekse dag. De jaarlijkse traditie is gepland op donderdag 19 juli 2018.

Uiteraard is RTV Rijnmond ook weer van de partij bij de Open Dag van de bekerwinnaar van 2017/2018. Hoogtepunt van de dag is het landen van de helikopter, met daarin nieuwe spelers voor het aanstaande seizoen. Er zal sowieso één iemand in de helikopter gaan plaatsnemen. Yassin Ayoub komt deze zomer over van FC Utrecht.

In de komende maand verschaffen wij meer duidelijkheid over de plannen van RTV Rijnmond rondom de Open Dag van Feyenoord.