Ketheltunnel in beide richtingen dicht door werkzaamheden Omleidingsroute van Rijkswaterstaat

Automobilisten die via de A4 van Schiedam naar Delft en terug willen, moeten rekening houden met extra reistijd. De Ketheltunnel is in beide richtingen dicht vanwege werkzaamheden en daarom moeten mensen omrijden.

De tunnel is afgesloten, omdat Rijkswaterstaat onderhoud uitvoert. Onder meer technische installaties worden onder handen genomen. De weg tussen Delft en Kethelplein is sinds vrijdagavond 23:00 uur dicht en gaat op zondag om 18:00 uur is weer open. Omleiding

Het verkeer vanuit Schiedam wordt omgeleid via het Kethelplein en de A20 naar de A13. Vanuit Delft moeten automobilisten via de Kruithuisweg N470 naar de A13. Dat kost ongeveer tien minuten extra.