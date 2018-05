Deel dit artikel:











Lansingerland heeft nieuw college

Lansingerland heeft een nieuw bestuur. Het nieuwe college bestaat uit Leefbaar 3B, VVD, CDA en ChristenUnie. De enige nieuwe partij in het college is de VVD, die komt in de plaats van D66.

Anderhalve maand geleden bedankten de liberalen nog voor een plek aan de formatietafel. Informateur Jaap Paans wilde toen een coalitie vormen tussen Leefbaar 3B, VVD, Wij Lansingerland en de ChristenUnie. De VVD zag dat niet zitten, omdat de liberalen liever wilden samenwerken met CDA en D66. Komende tijd bespreken de partijen inhoudelijke discussiepunten met elkaar. Daarin worden ook verrijkingen meegenomen die zijn aangedragen door partijen die niet in het nieuwe college zitten. 'Stilstand'

Als het aan het nieuwe bestuur ligt worden Simon Fortuyn, Kathy Arends, Albert Abee en Ankie van Tatenhove de nieuwe wethouders. Het nieuwe college wordt waarschijnlijk op 14 juni geïnstalleerd. Niet alle partijen in Lansingerland zijn blij met deze coalitie. "Ik vrees voor vier jaar stilstand", zegt Marko Ruijtenberg (GroenLinks). "De voorstellen uit het akkoord van het college gaan niet ver genoeg, terwijl we voor grote uitdagingen staan op bijvoorbeeld het gebied van duurzaamheid."