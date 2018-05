Deel dit artikel:











Rotterdamse politici over de Roparun: 'We moeten vaker meedoen' Het Rotterdamse politieke Roparunteam

Tijdens de Roparun werden in Rotterdam voor even alle politieke verschillen overbrugd. Tanya Hoogwerf van Leefbaar Rotterdam at een broodje dat de voormalig fractievoorzitter van de PvdA, Leo Bruijn, had gebakken. En ook D66, Partij voor de Dieren en CU/SGP waren aanwezig. "Dit moeten we veel vaker doen", zei Hoogwerf.

Teamcaptain Judith Bokhove kon vanwege de drukke formatie niet meedoen met de Roparun. Dankzij een klimaatneutrale waterstofauto kon ze wel heen en weer pendelen en was de GroenLinks-voorvrouw toch nog veel bij het Roparunteam te vinden. Ook al werd er prima samengewerkt door de politici, de Roparun blijft toch een ongekend zwaar evenement. "We moesten om 04:00 uur opstaan en om 04:30 uur beginnen met lopen", verzucht Matthijs van Muijen. "Ik had overal spierpijn op de derde dag, maar gelukkig ging het goed." Hij gaf het stokje over aan zijn collega's van D66 Jim Pedd en Jan Willem de Bruin. Motivatie

Het goede doel dat de Roparun steunt was voor iedereen de belangrijkste motivatie om mee te doen. Het goede doel dat de Roparun steunt was voor iedereen de belangrijkste motivatie om mee te doen. "Iedereen heeft wel iemand in zijn omgeving met de verschrikkelijke ziekte kanker", zegt Hoogwerf. "Iedereen heeft zijn eigen verhaal en dat doet je wat. Mijn tante heeft kanker, dat is wel iets dat ik meeneem tijdens de Roparun." Pannenkoeken

Toen Jim en Jan Willem terugkwamen op het kamp in Bergen op Zoom wachtten de goede zorgen van kok Leo Bruijn. "Wie wil er nog pannenkoeken?", vroeg hij. "Er komen steeds weer teams binnen bij mijn keuken. En die willen allemaal een bak koffie of iets te eten, dus ik kan bijna niet slapen."

Toen Jim en Jan Willem terugkwamen op het kamp in Bergen op Zoom wachtten de goede zorgen van kok Leo Bruijn. "Wie wil er nog pannenkoeken?", vroeg hij. "Er komen steeds weer teams binnen bij mijn keuken. En die willen allemaal een bak koffie of iets te eten, dus ik kan bijna niet slapen." De fanatieke Spartasupporter kreeg ook nog eens de degradatie van zijn club te verwerken. "Ik heb het via Radio Rijnmond zitten volgen, maar daar werd ik natuurlijk niet blij van. Het kwam wel minder hard aan dan als ik in het stadion had gezeten", zegt Bruijn. Hoogwerf zou graag zien dat politieke partijen zich vaker inzetten voor het goede doel. "Het is goed dat we elkaar op de inhoud soms de tent uit vechten, maar je moet niet vergeten dat je vóór alles mens blijft." Dit was een vooruitblik op de reportage die zondag wordt uitgezonden in RTV Rijnmond's politieke programma Politiek010.