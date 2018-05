Drukte vanwege Dordt in Stoom

De binnenstad van Dordrecht loopt zaterdag weer vol. Duizenden mensen komen naar de stad voor Dordt in Stoom.

Voor het evenement zijn dit weekend onder meer oude sleepboten, tractoren en locomotieven in Dordt te zien. Een van de schepen is de 100-jarige Stoomwals Hilda. Dit schip is voor het eerst te zien tijdens het evenement aan de Merwekade.

RTV Rijnmond was zaterdag live aanwezig bij Dordt in Stoom. Bekijk hieronder de beelden:

Stoomrondje

Populair onder bezoekers is vooral het stoomrondje door Dordrecht. Dan reis je met een stoomtrein, stoomboot en een oude bus door de stad.

Dordt in Stoom is vrijdag begonnen met een vlootschouw. Zaterdagavond staat in het teken van de Stoomnacht. Zodra het donker is, wordt een film afgespeeld op het zeil van een schip.

Het is de 18e keer dat Dordt in Stoom wordt georganiseerd. De organisatie ging uit van 250 duizend bezoekers, maar door het warme weer wordt rekening gehouden met minder stoomliefhebbers die naar Dordt afreizen.